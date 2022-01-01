Directorul Companiilor
Advantest
Advantest Salarii

Intervalul salarial Advantest variază de la $30,475 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $263,310 pentru Inginer Electrician la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Advantest. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Inginer de Software
Median $138K

Inginer de software pentru asigurarea calității

Servicii pentru Clienți
$38K
Analist de Date
$106K

Inginer Electrician
$263K
Inginer de Hardware
$150K
Marketing
$146K
Inginer Mecanic
$41.8K
Designer de Produs
$30.5K
Manager de Program
$254K
Manager de Proiect
$239K
Manager de Program Tehnic
$249K
Redactor Tehnic
$59.3K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Advantest este Inginer Electrician at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $263,310. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Advantest este $141,863.

