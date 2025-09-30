Director de Companii
Advantech
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Taipei Area

Advantech Inginer Software Salarii în Greater Taipei Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Taipei Area la Advantech totalizează NT$969K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Advantech. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total pe an
NT$969K
Nivel
L1
Salariu de bază
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Advantech?

NT$5.1M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de NT$955K+ (uneori NT$9.55M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Advantech in Greater Taipei Area ajunge la o compensație totală anuală de NT$1,305,768. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Advantech pentru rolul de Inginer Software in Greater Taipei Area este NT$1,034,253.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Advantech

Companii Similare

  • Sprinklr
  • HireRight
  • Duck Creek Technologies
  • E2open
  • AgileThought
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse