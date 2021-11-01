Director de Companii
Advantech
Advantech Salarii

Salariul de la Advantech variază de la $27,866 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $99,500 pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Advantech. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
Median $30.4K
Manager de Produs
Median $85K
Inginer Hardware
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing
$76.8K
Inginer Mecanic
$27.9K
Designer de Produs
$47K
Manager de Program
$94.5K
Vânzări
$30.2K
Analist Securitate Cibernetică
$99.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Advantech este Analist Securitate Cibernetică at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $99,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Advantech este $69,650.

Alte Resurse