Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Saudi Arabia la Advanced Communications and Electronics variază de la SAR 122K la SAR 173K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Advanced Communications and Electronics. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Interval Comun
Interval Posibil
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la Advanced Communications and Electronics pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la Advanced Communications and Electronics?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia ajunge la o compensație totală anuală de SAR 172,501. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Advanced Communications and Electronics pentru rolul de Inginer Software in Saudi Arabia este SAR 121,500.

