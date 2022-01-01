Director de Companii
Adtalem Global Education
Adtalem Global Education Salarii

Salariul de la Adtalem Global Education variază de la $84,575 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Adtalem Global Education. Ultima actualizare: 10/11/2025

$160K

Analist de Afaceri
$84.6K
Analist de Date
$92.9K
Data Scientist
$95.5K

Manager de Produs
$94.7K
Inginer Software
$112K
Arhitect de Soluții
$201K
Întrebări frecvente

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Adtalem Global Education, ir Arhitect de Soluții at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Adtalem Global Education, ir $95,073.

