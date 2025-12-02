Director de Companii
AdsGency AI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

AdsGency AI Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in United States la AdsGency AI variază de la $98.4K la $140K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AdsGency AI. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$113K - $132K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$98.4K$113K$132K$140K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la AdsGency AI pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la AdsGency AI?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la AdsGency AI in United States ajunge la o compensație totală anuală de $140,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AdsGency AI pentru rolul de Inginer Software in United States este $98,400.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru AdsGency AI

Companii Similare

  • Stripe
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adsgency-ai/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.