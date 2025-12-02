ADP Capitalist de Risc Salarii

Compensația totală medie pentru Capitalist de Risc in United States la ADP variază de la $88.2K la $121K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ADP. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie $95.6K - $113K United States Interval Comun Interval Posibil $88.2K $95.6K $113K $121K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Capitalist de Risc contribuțiis la ADP pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

Program de Vesting Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La ADP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( Infinity % per perioadă )

Care este calendarul de dobândire la ADP ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Capitalist de Risc oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.