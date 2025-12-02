Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in United States la ADP totalizează $255K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ADP. Ultima actualizare: 12/2/2025

Pachetul Median
company icon
ADP
Software Engineering Manager
New York, NY
Total pe an
$255K
Nivel
L6
Salariu de bază
$210K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$25K
Ani în companie
8 Ani
Ani experiență
12 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ADP?
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La ADP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (Infinity% per perioadă)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la ADP in United States ajunge la o compensație totală anuală de $280,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ADP pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $242,000.

Alte Resurse

