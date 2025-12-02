Compensația pentru Manager de Produs in United States la ADP variază de la $124K pe year pentru Product Manager la $418K pe year pentru VP Product Management. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $217K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ADP. Ultima actualizare: 12/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Manager
$124K
$116K
$1.3K
$6.1K
Senior Product Manager
$151K
$141K
$2.7K
$6.8K
Lead Product Manager
$183K
$167K
$2.5K
$14K
Director Product Management
$244K
$197K
$19K
$27.6K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La ADP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (Infinity% per perioadă)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.