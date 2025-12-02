Compensația pentru Designer de Produs in United States la ADP variază de la $127K pe year pentru Senior Product Designer la $229K pe year pentru Lead Product Designer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $130K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ADP. Ultima actualizare: 12/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$127K
$121K
$0
$6.5K
Lead Product Designer
$229K
$184K
$20.3K
$24.3K
Director Product Design
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La ADP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (Infinity% per perioadă)
