Compensația totală medie pentru Analist de Date in United States la ADP variază de la $89.3K la $122K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ADP. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$95.6K - $116K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$89.3K$95.6K$116K$122K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La ADP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (Infinity% per perioadă)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la ADP in United States ajunge la o compensație totală anuală de $121,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ADP pentru rolul de Analist de Date in United States este $89,250.

