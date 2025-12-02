Director de Companii
ADNOC
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Geolog

  • Toate salariile Inginer Geolog

ADNOC Inginer Geolog Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Geolog in United Arab Emirates la ADNOC totalizează AED 630K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ADNOC. Ultima actualizare: 12/2/2025

Pachetul Median
company icon
ADNOC
Geological Engineer
Abu Dhabi, AZ, United Arab Emirates
Total pe an
$172K
Nivel
L3
Salariu de bază
$147K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24.5K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
16 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ADNOC?
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Geolog oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Geolog la ADNOC in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 762,020. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ADNOC pentru rolul de Inginer Geolog in United Arab Emirates este AED 669,476.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ADNOC

Companii Similare

  • Google
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Netflix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adnoc/salaries/geological-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.