ADNOC Salarii

Intervalul salarial ADNOC variază de la $70,446 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $196,943 pentru Inginer Geolog la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ADNOC. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Inginer Geolog
$197K
Inginer Mecanic
$130K
Manager de Proiect
$163K

Inginer de Software
$70.4K
Manager de Program Tehnic
$108K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la ADNOC este Inginer Geolog at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $196,943. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ADNOC este $130,029.

