ADNOC Salarii

Intervalul salarial ADNOC variază de la $70,446 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $196,943 pentru Inginer Geolog la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ADNOC . Ultima actualizare: 8/12/2025