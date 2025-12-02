Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la adMarketplace totalizează $165K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la adMarketplace. Ultima actualizare: 12/2/2025

Pachetul Median
company icon
adMarketplace
Software Engineer
New York, NY
Total pe an
$165K
Nivel
L3
Salariu de bază
$150K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la adMarketplace?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la adMarketplace in United States ajunge la o compensație totală anuală de $235,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la adMarketplace pentru rolul de Inginer Software in United States este $165,000.

Alte Resurse

