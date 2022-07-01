AdAction Salarii

Director de Companii
Salariul de la AdAction variază de la $97,920 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $144,720 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AdAction. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Manager de Produs
$145K
Manager de Proiect
$131K
Inginer Software
$97.9K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la AdAction este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $144,720. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AdAction este $131,340.

