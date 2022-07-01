AdAction Salarii

Salariul de la AdAction variază de la $97,920 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $144,720 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AdAction . Ultima actualizare: 9/10/2025