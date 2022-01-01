Ad Hoc Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Ad Hoc variază de la $99,960 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $152,434 pentru Manager de Program la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ad Hoc. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Median $140K
Designer de Produs
Median $122K

Designer UX

Analist de Afaceri
$102K

Tehnolog IT
$100K
Manager de Produs
Median $125K
Manager de Program
$152K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ad Hoc este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $152,434. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ad Hoc este $123,500.

