Director de Companii
Acxiom
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Acxiom Salarii

Salariul de la Acxiom variază de la $37,185 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $162,185 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Acxiom. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $110K

Inginer Software Full-Stack

Arhitect de Soluții
Median $100K

Arhitect Date

Data Scientist
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analist Financiar
$144K
Tehnolog Informațional (IT)
$37.2K
Manager de Proiect
$83.6K
Vânzări
$80.4K
Manager Inginerie Software
$162K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Najbolje plačana pozicija pri Acxiom je Manager Inginerie Software at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $162,185. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Acxiom je $105,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Acxiom

Companii Similare

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Cognizant
  • ADP
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse