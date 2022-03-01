Acxiom Salarii

Salariul de la Acxiom variază de la $37,185 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $162,185 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Acxiom . Ultima actualizare: 9/1/2025