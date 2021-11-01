Director de Companii
ACV Auctions Salarii

Salariul de la ACV Auctions variază de la $85,425 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $200,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ACV Auctions. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Inginer Software
Median $150K

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $200K
Data Scientist
Median $110K

Designer de Produs
$87.6K
Manager de Produs
$85.4K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at ACV Auctions is Manager Inginerie Software with a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions is $110,000.

