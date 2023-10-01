Directorul Companiilor
ACTUM Digital
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

ACTUM Digital Salarii

Intervalul salarial ACTUM Digital variază de la $22,648 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $65,010 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ACTUM Digital. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Proiect
$64.7K
Inginer de Software
$22.6K
Arhitect de Soluții
$65K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

El rol con mayor salario reportado en ACTUM Digital es Arhitect de Soluții at the Common Range Average level con una compensación total anual de $65,010. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en ACTUM Digital es $64,665.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru ACTUM Digital

Companii Asoc

  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Google
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse