Pachetul median de compensație pentru Recrutor in United States la Activision Blizzard totalizează $119K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Activision Blizzard. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Total pe an
$119K
Nivel
hidden
Salariu de bază
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Activision Blizzard?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Activision Blizzard, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Recrutor at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $165,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Recrutor role in United States is $124,300.

