Acronis Inginer Software Salarii în Sofia City Province

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Sofia City Province la Acronis totalizează BGN 92.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Acronis. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Total pe an
BGN 92.9K
Nivel
Senior
Salariu de bază
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Acronis?

BGN 278K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Exportă Date
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Acronis in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 142,115. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acronis for the Inginer Software role in Sofia City Province is BGN 86,900.

