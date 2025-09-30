Director de Companii
Acronis
Acronis Manager de Produs Salarii în Sofia City Province

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Sofia City Province la Acronis totalizează BGN 131K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Acronis. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Total pe an
BGN 131K
Nivel
L3
Salariu de bază
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Ani în companie
4 Ani
Ani experiență
20 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Acronis?

BGN 278K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Primește Salarii Verificate în Inbox

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Acronis in Sofia City Province ajunge la o compensație totală anuală de BGN 177,392. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Acronis pentru rolul de Manager de Produs in Sofia City Province este BGN 136,694.

