Director de Companii
Acronis
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Acronis Salarii

Salariul de la Acronis variază de la $51,449 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in Serbia la nivelul inferior până la $132,197 pentru un Vânzări in Bulgaria la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Acronis. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Produs
Median $75.4K
Inginer Software
Median $90.8K
Data Scientist
$51.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tehnolog Informațional (IT)
$100K
Manager de Proiect
$79.2K
Vânzări
$132K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Acronis este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $132,197. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Acronis este $84,998.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Acronis

Companii Similare

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse