Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Acquia totalizează $105K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Acquia.

Pachetul Median
company icon
Acquia
Site Reliability Engineer
Dallas, TX
Total pe an
$105K
Nivel
Associate
Salariu de bază
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Acquia?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Acquia in United States ajunge la o compensație totală anuală de $160,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Acquia pentru rolul de Inginer Software in United States este $110,000.

