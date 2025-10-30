Director de Companii
Acme Smoked Fish
Acme Smoked Fish Asistent Administrativ Salarii

Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in United States la Acme Smoked Fish variază de la $98.4K la $143K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Acme Smoked Fish. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

$112K - $130K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$98.4K$112K$130K$143K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Acme Smoked Fish?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la Acme Smoked Fish in United States ajunge la o compensație totală anuală de $142,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Acme Smoked Fish pentru rolul de Asistent Administrativ in United States este $98,400.

Alte Resurse