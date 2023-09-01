Director de Companii
ACME Capital
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

ACME Capital Salarii

Salariul de la ACME Capital variază de la $15,107 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $178,850 pentru un Capitalist de Risc la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ACME Capital. Ultima actualizare: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $130K
Redactor Tehnic
$15.1K
Capitalist de Risc
$179K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ACME Capital este Capitalist de Risc at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $178,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ACME Capital este $130,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ACME Capital

Companii Similare

  • Uber
  • Apple
  • SoFi
  • Flipkart
  • Netflix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse