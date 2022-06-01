ACI Worldwide Salarii

Director de Companii
Salariul de la ACI Worldwide variază de la $48,448 în compensație totală pe an pentru un Manager de Program la nivelul inferior până la $274,316 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ACI Worldwide. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Succes Client
$98.5K
Data Scientist
$106K
Resurse Umane
$59.7K

Designer de Produs
$99.5K
Manager de Produs
$153K
Manager de Program
$48.4K
Vânzări
$274K
Inginer de Vânzări
$241K
Inginer Software
$101K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ACI Worldwide este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $274,316. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ACI Worldwide este $101,304.

