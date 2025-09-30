Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Taipei Area la Acer totalizează NT$703K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Acer.

Acer
Project Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total pe an
NT$703K
Nivel
Engineer
Salariu de bază
NT$703K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Acer?

NT$5.1M

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Acer in Greater Taipei Area ajunge la o compensație totală anuală de NT$1,250,040. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Acer pentru rolul de Inginer Software in Greater Taipei Area este NT$703,011.

