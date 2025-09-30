Director de Companii
Acer Inginer Mecanic Salarii în Greater Taipei Area

Compensația totală medie pentru Inginer Mecanic in Greater Taipei Area la Acer variază de la NT$1.25M la NT$1.79M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Acer. Ultima actualizare: 9/30/2025

Compensația Totală Medie

NT$1.43M - NT$1.68M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$1.25MNT$1.43MNT$1.68MNT$1.79M
Interval Comun
Interval Posibil

NT$5.1M

Care sunt nivelurile de carieră la Acer?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la Acer in Greater Taipei Area ajunge la o compensație totală anuală de NT$1,785,732. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Acer pentru rolul de Inginer Mecanic in Greater Taipei Area este NT$1,251,539.

