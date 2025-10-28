Director de Companii
Accton Technology
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Accton Technology Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Taiwan la Accton Technology variază de la NT$1.47M la NT$2M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Accton Technology. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

NT$1.57M - NT$1.9M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$1.47MNT$1.57MNT$1.9MNT$2M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Accton Technology?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Accton Technology in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$1,999,929. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Accton Technology pentru rolul de Inginer Software in Taiwan este NT$1,465,465.

