Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in Taiwan la Accton Technology totalizează NT$1.64M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Accton Technology. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total pe an
NT$1.64M
Nivel
Advance Engineer
Salariu de bază
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
7 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Accton Technology in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$2,162,251. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Accton Technology pentru rolul de Inginer Hardware in Taiwan este NT$1,181,817.

