Accolade Salarii

Salariul de la Accolade variază de la $26,330 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $422,875 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Accolade. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $136K
Manager de Produs
Median $282K
Operațiuni de Afaceri
$32.1K

Servicii Clienți
$56.2K
Operațiuni Servicii Clienți
$26.3K
Analist de Date
$150K
Specialist în Știința Datelor
$163K
Resurse Umane
$215K
Designer de Produs
$67.3K
Analist Securitate Cibernetică
$60.3K
Manager Inginerie Software
$423K
Manager Program Tehnic
$176K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Accolade este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $422,875. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Accolade este $143,124.

Alte Resurse