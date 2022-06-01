Directorul Companiilor
Accion Labs
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Accion Labs Salarii

Intervalul salarial Accion Labs variază de la $6,474 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $388,050 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Accion Labs. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $17.7K
Specialist în Științe de Date
$18.3K
Manager de Produs
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Recrutor
$6.5K
Vânzări
$244K
Arhitect de Soluții
$388K
Manager de Program Tehnic
$35.5K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Accion Labs este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $388,050. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Accion Labs este $28,720.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Accion Labs

Companii Asoc

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse