Director de Companii
AccelByte
AccelByte Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Indonesia la AccelByte variază de la IDR 355.26M la IDR 497.37M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AccelByte. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

IDR 384.52M - IDR 447.21M
Indonesia
Interval Comun
Interval Posibil
IDR 355.26MIDR 384.52MIDR 447.21MIDR 497.37M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la AccelByte?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la AccelByte in Indonesia ajunge la o compensație totală anuală de IDR 497,367,469. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AccelByte pentru rolul de Manager Inginerie Software in Indonesia este IDR 355,262,478.

