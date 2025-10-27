Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Indonesia la AccelByte variază de la IDR 355.26M la IDR 497.37M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AccelByte. Ultima actualizare: 10/27/2025
Compensația Totală Medie
Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!