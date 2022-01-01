Director de Companii
Accedo
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Accedo Salarii

Salariul de la Accedo variază de la $32,714 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $139,887 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Accedo. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Resurse Umane
$93.9K
Consultant în Management
$140K
Marketing
$76.2K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Designer de Produs
$32.7K
Manager de Produs
$93.3K
Manager de Program
$73.8K
Manager Inginerie Software
$115K
Arhitect de Soluții
$108K
Manager Program Tehnic
$99.2K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Accedo is Consultant în Management at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $139,887. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Accedo is $93,897.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Accedo

Companii Similare

  • Syncron
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Axxess
  • Toshiba
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse