Compensația totală medie pentru Cybersecurity Analyst la Abu Dhabi Investment Authority variază de la AED 141K la AED 193K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Abu Dhabi Investment Authority. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Abu Dhabi Investment Authority?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Cybersecurity Analyst la Abu Dhabi Investment Authority ajunge la o compensație totală anuală de AED 193,226. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Abu Dhabi Investment Authority pentru rolul de Cybersecurity Analyst este AED 141,139.

