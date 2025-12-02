Director de Companii
Compensația totală medie pentru Contabil in South Africa la Absa Group variază de la ZAR 712K la ZAR 992K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Absa Group. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$43.7K - $51.4K
South Africa
Interval Comun
Interval Posibil
$40.8K$43.7K$51.4K$56.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Absa Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Contabil la Absa Group in South Africa ajunge la o compensație totală anuală de ZAR 992,006. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Absa Group pentru rolul de Contabil in South Africa este ZAR 712,209.

Alte Resurse

