Director de Companii
Abrigo
Abrigo Salarii

Salariul de la Abrigo variază de la $94,565 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $154,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Abrigo. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $154K

Inginer Software Full-Stack

Servicii Clienți
$141K
Manager de Produs
$94.6K

45 18
Arhitect de Soluții
$151K
Întrebări frecvente

Abrigoで報告されている最高給与の職種はInginer Softwareで、年間総報酬は$154,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Abrigoで報告されている年間総報酬の中央値は$146,000です。

