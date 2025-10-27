Director de Companii
Abra
Abra Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Israel la Abra totalizează ₪227K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Abra. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Total pe an
₪227K
Nivel
Junior
Salariu de bază
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Abra?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪307K
Stripe logo
+₪69.1K
Datadog logo
+₪121K
Verily logo
+₪76K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Abra in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪414,480. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Abra pentru rolul de Inginer Software in Israel este ₪237,197.

Alte Resurse