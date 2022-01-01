ABOUT YOU Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial ABOUT YOU variază de la $65,128 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $92,656 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ABOUT YOU. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer de Software
Median $69.8K
Analist de Date
$70.3K
Specialist în Științe de Date
$69.4K

Designer de Produs
$92.7K
Manager de Produs
$81.5K
Manager de Proiect
$65.1K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la ABOUT YOU este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $92,656. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ABOUT YOU este $70,053.

Alte Resurse