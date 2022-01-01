ABOUT YOU Salarii

Intervalul salarial ABOUT YOU variază de la $65,128 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $92,656 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ABOUT YOU . Ultima actualizare: 8/11/2025