Abnormal AI Salarii

Salariul de la Abnormal AI variază de la $67,409 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $623,603 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Abnormal AI. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $200K
Analist Securitate Cibernetică
Median $181K

Resurse Umane
$624K
Marketing
$208K
Operațiuni Marketing
$214K
Recrutor
$199K
Vânzări
$236K
Manager Inginerie Software
$585K
Manager Program Tehnic
$67.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Abnormal AI, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Abnormal AI este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $623,603. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Abnormal AI este $210,816.

