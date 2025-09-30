Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Budapest Metropolitan Area la ABBYY totalizează HUF 28.19M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ABBYY. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Total pe an
HUF 28.19M
Nivel
L3
Salariu de bază
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
5 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ABBYY in Budapest Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de HUF 34,507,330. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ABBYY pentru rolul de Inginer Software in Budapest Metropolitan Area este HUF 22,317,081.

Alte Resurse