ABBYY Salarii

Salariul de la ABBYY variază de la $36,116 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $111,543 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ABBYY. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Inginer Software
Median $80K
Analist de Afaceri
$93.6K
Dezvoltare Corporativă
$39.2K

Servicii Clienți
$36.4K
Tehnolog Informațional (IT)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Manager de Produs
$78.2K
Manager de Proiect
$72.1K
Manager Inginerie Software
$112K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ABBYY este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $111,543. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ABBYY este $72,136.

