Director de Companii
ABB
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Zurich Area

ABB Inginer Software Salarii în Greater Zurich Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Zurich Area la ABB totalizează CHF 122K pe year pentru Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Zurich Area totalizează CHF 118K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ABB. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de intrare)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la ABB?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Rețele

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at ABB in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 137,784. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Inginer Software role in Greater Zurich Area is CHF 100,680.

Alte Resurse