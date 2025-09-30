Director de Companii
ABB
ABB Inginer Software Salarii în Greater Stockholm

Compensația pentru Inginer Software in Greater Stockholm la ABB totalizează SEK 502K pe year pentru Associate Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Stockholm totalizează SEK 502K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ABB. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de intrare)
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la ABB?

Funcții incluse

Inginer Rețele

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ABB in Greater Stockholm ajunge la o compensație totală anuală de SEK 699,624. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ABB pentru rolul de Inginer Software in Greater Stockholm este SEK 501,808.

