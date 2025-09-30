Director de Companii
ABB Analist Financiar Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Analist Financiar in Greater Bengaluru la ABB totalizează ₹807K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ABB. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹807K
Nivel
hidden
Salariu de bază
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
0-1 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la ABB in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,288,873. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ABB pentru rolul de Analist Financiar in Greater Bengaluru este ₹750,653.

