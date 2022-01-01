ABB Salarii

Director de Companii
Salariul de la ABB variază de la $6,349 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $191,040 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ABB. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Inginer Software
Median $82.9K
Inginer Hardware
Median $120K
Designer de Produs
Median $98K

Data Scientist
Median $39.4K
Analist Financiar
Median $9.3K
Contabil
$53.2K
Analist de Afaceri
$114K
Inginer de Control
$28.6K
Copywriter
$45.2K
Servicii Clienți
$6.3K
Marketing
$17.9K
Inginer Mecanic
$63.5K
Manager de Produs
$151K
Manager de Proiect
$154K
Vânzări
$86.8K
Inginer de Vânzări
$50.6K
Analist Securitate Cibernetică
$32.5K
Arhitect de Soluții
$191K
Manager Program Tehnic
$76.1K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at ABB is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $191,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB is $63,528.

