Abacus.AI Salarii

Intervalul salarial Abacus.AI variază de la $69,650 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $341,700 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Abacus.AI. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $83.5K
Manager de Produs
$342K
Vânzări
$69.7K

Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Abacus.AI este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $341,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Abacus.AI este $83,457.

