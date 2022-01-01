AARP Salarii

Director de Companii
Salariul de la AARP variază de la $52,260 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AARP. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Inginer Software
Median $155K
Analist de Afaceri
Median $118K
Marketing
Median $123K

Analist de Date
$99K
Data Scientist
$131K
Tehnolog Informațional (IT)
$52.3K
Designer de Produs
$201K
Manager de Proiect
$121K
Arhitect de Soluții
$72.5K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at AARP is Designer de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AARP is $120,600.

