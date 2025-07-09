Directorul Companiilor
Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Salarii

Intervalul salarial Aakash Educational Services variază de la $3,074 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $25,305 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aakash Educational Services. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Servicii pentru Clienți
$3.1K
Tehnolog IT
$6K
Vânzări
$7.2K

Inginer de Software
$25.3K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Aakash Educational Services este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $25,305. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aakash Educational Services este $6,605.

